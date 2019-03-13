Суд визначився з долею 16-річного ґвалтівника з Сум

12 березня Ковпаковским районним судом р. Суми задоволено клопотання слідчого, погоджене з прокурором, тому 16-річного підозрюваного у зґвалтуванні 23-річної сумчанки обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із застосуванням електронного засобу контролю на 60 діб.

«Оскільки відповідно до чинного законодавства зґвалтування — це злочин середньої тяжкості, а підозрюваний є неповнолітнім, то у прокуратури не було жодних підстав звертатися з клопотанням про обрання 16-річному юнакові запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою», — пояснив перший заступник керівника Сумської місцевої прокуратури Роман Удовиченко.

Через кілька годин патрульні поліцейські за описом потерпілої розшукали підозрюваного і доставили у відділ поліції. За результатами проведення першочергових слідчих дій юнакові повідомлено про підозру у ч. 1 ст. 152 (зґвалтування) КК України.

Санкція інкримінованої підозрюваному статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.