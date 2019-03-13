В Євросоюзі заборонили польоти двох моделей Boeing

Заборона введена через авіакатастрофи в Ефіопії.



Європейське агентство авіаційної безпеки (EASA) тимчасово заборонило експлуатацію літаків Boeing 737 MAX. Про це йдеться в прес-релізі EASA, опублікованому у вівторок, 12 березня.

“У зв’язку з трагічною аварією рейсу ET302 авіакомпанії Ethiopian Airlines… Європейське агентство авіаційної безпеки приймає всі необхідні заходи для забезпечення безпеки пасажирів”, – сказано в повідомленні.

Директива агентства передбачає призупинення польотів всіх літаків Boeing 737 MAX 8 і 737 MAX 9 в Європі. Рішення вступає в силу в 21.00 за Києвом.

“Також EASA опублікувало директиву про безпеку, яка призупиняє всі комерційні рейси вищевказаних моделей, що здійснюються операторами третіх країн у Євросоюз, з Євросоюзу або в його межах”, – повідомляється в прес-релізі.

США вирішили не забороняти польоти Boeing 737 MAX 8. У Федерального управління цивільної авіації США немає підстав для призупинення експлуатації літака.

Нагадаємо, 10 березня літак Boeing 737 Max 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс з Аддіс-Абеби в Найробі розбився в 60 км на схід від столиці Ефіопії. Авіакатастрофа забрала життя 157 осіб.

Як відомо, аварія 8МАХ в Ефіопії відбулося через чотири місяці після авіакатастрофи в Індонезії. Тоді новий літак Boeing 737 MAX 8 впав у море незабаром після вильоту з Джакарти. Загинуло 189 осіб, що перебували на борту.

Розслідування попередньо встановило, що літаки нової моделі можуть помилково трактувати дані про потоки повітря і самовільно опускати ніс літака, направляючи його в піке.