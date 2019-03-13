В уряді пояснили, чому відмовлялися достроково розривати договір про дружбу з РФ

Україна не расторгала достроково Договір про дружбу і співробітництво з Російською Федерацією для того, щоб скористатися можливостями дипломатичного тиску і легальних позовів до Росії.

Про це заявила віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе в ефірі одного з українських телеканалів.

Вона пояснила, чому важливо було дотримуватися такої поцедури.

«Я вам скажу, чому ми його достроково не розривали, і чому було важливо піти зараз за цією процедурою. Тому що ми за цей час змогли скористатися можливостями повного подання судових позовів проти РФ, і далі можемо це робити на основі тих порушень договору, які Росія зробила, до речі, включно до 31 березня 2019 року, зважаючи на те, що угода до того моменту ще вважається чинним», — зазначила віце-прем’єр-міністр.

Климпуш-Цинцадзе додала, що всі порушення з боку країни-агресора — незаконна анексія Криму, вторгнення на схід України, атака в Чорноморсько-Азовському регіоні та в Керченській протоці — задокументовані.

Також, за її словами, ці порушення є підставами для того, щоб Україна могла судитися з РФ.