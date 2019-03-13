Одразу після виступу в Житомирі Порошенко зібрав «на килим» місцевих силовиків і лютував, — ЗМІ

Журналісти «Української правди» спробували розібратися, які наслідки можуть мати і вже мають події за участю активістів Нацкорпусу в Черкасах, хто насправді нагнітає атмосферу навколо чинного президента і що він планує цьому протиставити.

Події в Черкасах були не останніми, які попсували нерві Петру Олексійовичу. Якщо у Черкасах він мав справу зі спонтанним бунтом, то у Житомирі вже зіткнувся з організованою акцією.

Там націоналісти акуратно змішалися з натовпом прихильників чинного президента. Не чіплялися до правоохоронців, громадський порядок не порушували.

Колі ж Порошенко вийшов на сцену, вони синхронно підняли плакати з написами «#СвинарчуківПорошенка за ґрати» та намагалися перекричати його виступ вигуками «ганьба».

«У Житомирі було помітно, що вони все обміркували. Вони прийшли організовано, ставали між людей і цілеспрямовано дратували Петра Олексійовича», – згадує співрозмовник в оточенні Порошенка.

На зустрічі президента з житомирянами обійшлося без пригод, альо президента все одно вибісило ті, що поліцейські не завадили Нацкорпусу зірвати його виступ.

Одразу після виступу там же, в Житомирі Порошенко зібрав «на килим» місцевих силовиків. Президентського гніву дісталося і заступнику голови Нацполіції Олександрові Фацевичу, який приїхав контролювати ситуацію на місці, і керівнику Нацполіції у Житомирській області У ячеславу Печененку.

Як розповідають співрозмовники УП в МВС, Порошенко лютував. У притаманній йому дратівливій манері президент кричав, чому поліція не чіпала націоналістів і не відібрала у них плакати.

Печененко нібито намагався пояснити Петру Олексійовичу, що формально «Нацкорпус» нічого не порушував.

«Ну, Петро скипів, вигнав Славу з кімнати. Фацевич встав і каже, що це була його команда – не чіпати нікого і не провокувати. Порошенко зашипів, відтягнув Фацика у куток і почав пресувати, що, мовляв, команди Авакова слухаєш, а я – президент, ти маєш мене охороняти! Фацевич був дуже вражений рівнем розмови», – розповіли УП джерела в МВС.

Не вийшов діалог і між президентом та главою МВС. За даними УП, востаннє Аваков і Порошенко зустрічались у ятницю – ще до черкаських подій. Після ситуації в Житомирі комунікація ще більше ускладнилась.

«Чому під АП не прийшли члени «Правого сектора», ОУН, чому Ярош нікого не зібрав, не було «Свободи»? Була одна організація, яка працює конкретно на одну людину. І під АП поліція цих «активістів» тупо не чіпала. Була команда нічого не робити. У вас, правда, є сумніви, що «Азов» працює разом з Аваковим?» – обурюється у розмові з УП один із найближчих соратників президента.

Ще напруженішою ситуацію робить тієї факт, що захищати Порошенка від анресивних активістів має ніхто інший як Нацполіція, підконтрольна усе того ж Авакову.

Якщо подивитись на ситуацію очима Петра Олексійовича, у Черкасах Аваков однією рукою нападав, іншою – захищався. Від того, якій зі своїх рук» Арсен Борисович скаже бути сильнішою, залежить безпека президента.

Ситуація для глави держави, м яко кажучи, неприємна. Цим можна пояснити таку бурхливість реакцій Порошенка на події у Житомирі, про що йшлося вище.

Порошенко опинився у ситуації, коли що не зроби, вийде погано…