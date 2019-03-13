У Польщі посилили правила в’їзду для студентів-іноземців

Країна хоче відгородитися від уявних студентів.



Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон про іноземців, який повинен обмежити в’їзд у країну тим, хто прибуває під приводом отримати освіту.

Раніше Сенат вніс в документ зміни, які передбачають обмеження на в’їзд для іноземців, які прибувають в Польщу під приводом нібито отримання освіти.

Закон покликаний запобігти ситуації, в яких польські освітні установи сприяють в’їзду в країну так званих уявних студентів.

Новий закон також покликаний адаптувати польське законодавство до директиви Європейського парламенту та Ради ЄС про умови в’їзду і перебування громадян країн, що не входять в Європейський союз.