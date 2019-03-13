Пивовар на 46 днів відмовився від їжі і понадіявся на пиво

Житель американського міста Ньютаун, штат Огайо, вирішив на час Великого посту відмовитися від твердої їжі і підкріплювати сили тільки пивом. Про це повідомляє WKRC-TV.

Протягом 46 днів співробітник пивоварної компанії Справ Хол (Del Hall) має намір вживати тільки пиво і воду. Він перестав їсти в середу, 6 березня, і обіцяє дотримуватися такої дієти до Великодня. В цьому році католики відзначають її в неділю, 21 квітня.

За словами Холу, його надихнув приклад папських ченців з монастиря під Мюнхеном, які на початку XVII століття з дозволу курфюрста Баварії стали варити виключно ситне пиво міцністю не вище 12 градусів — доппельбок. Під час Великого посту вони обходилися лише їм.

Хол не має наміру обмежуватися доппельбоком. «Я буду пити пиво всіх сортів», — говорить він. Чоловік планує регулярно проходити медогляд і розповідати про результати в соціальних мережах.

У минулому Хол вже експериментував з голодуванням. Одного разу він чотири дні вживав тільки воду і сподівається, що зуміє протриматися на пиві в десять разів довше. «Я ветеран армії і там був кращим у своєму класі, — стверджує він. — Я бігав повний марафон, 42 кілометри. Я витримував суворі випробування, але це здається особливо складним. Мені просто цікаво, чи впораюся я. Зможу чи ні».