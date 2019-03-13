Попелюшка Кернеса: від вантажника до списку найбагатших людей України

Як соратник мера Харкова став одним з найбагатших людей країни

Соратники Кернеса не перестають вражати своїми напрацюваннями «на благо країни й людей». Чого тільки вартий нещодавній арешт заступник директора департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради Насіння Хмельницького по справі про державну зраду.

Або біографія відомого оголошеного в розшук Інтерполу сепаратиста Максима Мусєєва. Багатотомні справи по самому Кернесу теж рідко кого залишать байдужими: від знущань над людьми, що прогриміли на всю країну корпоративних схем із землею до нахабних бунтів рішенням суду. При цьому все оточення харківського мера, навіть будучи звичайними чиновниками, якимось дивовижним чином наживають неймовірні мільйонні, а часто і мільярдні статки.

Шикарний будинок в Харкові на елітній вулиці Білій Акації поруч з Парком Горького (зареєстрований на дружину Раїсу Гринько) і, як кажуть, неабияку кількість іншої нерухомості (з згадуваними вище церквою, лікарнею і театром) не змогли задовольнити апетити Гринько в цій сфері – він став активним учасником т. н. «кооперативної» схеми, поставленої на потік Кернесом, коли фіктивним кооперативам безкоштовно виділяється земля, яка потім переходить у власність потрібним людям.

Олег Бойко