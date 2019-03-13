Став відомий середній розмір пенсії з 1 березня

З 1 березня в Україні після перерахунку зросли пенсійні виплати і тепер середня пенсія становить 3033 гривень.

Про це повідомляється на сторінці Пенсійного фонду в Facebook.

Згідно з опублікованою інфографіці, на 1 січня середня пенсія була 2542 гривні.

Повідомляється також, що 28% пенсіонерів отримали підвищення від 100 до 400 гривень пенсії, 27% — понад 1000 гривень, а 22% підвищили пенсії на 100 гривень.

При цьому перерахунок був проведений 10,2 млн пенсіонерів, а пенсії підвищили 8,97 млн громадян.