У мережі висміяли генерального прокурора України Юрія Луценка. Все через його промови на брифінгу в Києві, де він пояснив чому журналістські розслідування програми «Наші гроші» про зловживання в «Укроборонпромі» з’явилися лише напередодні виборів президента.

Так Луценко розповів, що журналісти оприлюднили ці дані тільки зараз, оскільки «їм потрібен був час для того, щоб зламати коди диска з відповідними матеріалами».

У мережі відразу ж з’явилося безліч мемів на цю тему. Дениса Бігуса зображували хакером або геймером, підписуючи меми популярним кодом з гри — IDKFA.

У Мережі висміяли заяву Луценка про Бигусе

«Той випадок, коли ламав коди дисків, а зламав генпрокурора», — вважає користувач Максим Бородін.

Деякі користувачі порівняли ситуацію «злому кодів» зі знаменитою операцією «Енігма». Під час якої британська розвідка під час Другої світової війни зламала нацистську шифрувальну машину «Енігма».