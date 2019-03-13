Брудний повітря в Європі вбиває 800 тисяч чоловік в рік

Використовуючи новий метод моделювання впливу різних джерел забруднення атмосферного повітря на рівень смертності, співробітники Університетського медичного центру Майнці (Німеччина) встановили, що в 2015 році шкідливі речовини в повітрі викликали 790 тисяч смертей у всій Європі і 659 тисяч в 28 країнах Європейського союзу. З цих смертей від 40 до 80 відсотків були пов’язані з серцево-судинними захворюваннями, такими як серцеві напади та інсульт.

В ході своєї роботи дослідники виявили, що забруднення повітря стало причиною 8,8 мільйонів (а не 4,5 мільйонів, як вважали раніше) смертей у світі. Томас Мюнцель вважає, що забруднення повітря вбиває більше людей, ніж куріння, яке, за оцінками ВООЗ, в 2015 році спровокувало 7,2 мільйона смертей. Різниця в тому, що куріння можна уникнути, а забруднення повітря — немає.

Фахівці використовували дані моделі, яка імітує хімічні процеси в атмосфері і те, як вони взаємодіють з грунтом, морем і хімічними речовинами, що виділяються з природних і штучних джерел. Ці дані вчені застосували до нової моделі глобального впливу і рівня смертності, а також до даних ВООЗ, які містили інформацію про щільність населення, географічному положенні, віком, фактори ризику розвитку деяких захворювань та причин смерті. Зокрема, дослідники зосередилися на дрібних частинках, діаметр яких менше або дорівнює 2,5 мікрона, відомих як PM2.5, і озон.

У результаті з’ясувалося, що забруднення повітря стає причиною 120 додаткових смертей в рік на 100 тисяч осіб. У Європі і ЄС-28 цей показник був ще вищим: 133 і 129 додаткових смертей в рік на 100 тисяч осіб відповідно. Розглядаючи окремі країни, дослідники виявили, що забруднення повітря призвело до смертності 154 осіб на 100 тисяч у Німеччині (скорочення тривалості життя на 2,4 роки), 136 в Італії (скорочення тривалості життя на 1,9 року), 150 в Польщі (скорочення очікуваної тривалості життя на 2,8 року), 98 у Великобританії (скорочення очікуваної тривалості життя на 1,5 року) і 105 у Франції (скорочення очікуваної тривалості життя на 1,6 року). Надлишкові показники смертності були особливо високими в країнах Східної Європи, як Болгарія, Хорватія, Румунія і Україна — понад 200 чоловік на 100 тисяч.

«Велика кількість додаткових смертей, викликаних забрудненням повітря в Європі, що пояснюється поєднанням низької якості повітря та щільністю населення. Хоча забруднення повітря в Східній Європі не набагато сильніше, ніж у Західній, кількість додаткових смертей там було вище. Ми думаємо, що це може бути пов’язано з тим, що в Західній Європі більш високий рівень охорони здоров’я та очікувана тривалість життя там, як правило, вище», — вважають дослідники.

За словами вчених, оскільки більшість шкідливих частинок і інших забруднювачів повітря у Європі з’являється від спалювання викопного палива, необхідно якомога скоріше перейти на інші джерела для виробництва енергії: так, використання чистої відновлювальної енергії дозволило б знизити смертність від забруднення повітря в Європі до 55 відсотків.

Як писав портал «Навколо світу. Україна», в Європі зафіксовано світовий антирекорд по забрудненню повітря.

За матеріалами European Heart Journal

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