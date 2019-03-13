Жителі цих країн довше залишаються здоровими

Де старіють пізніше.



Жителі Японії починають страждати від вікових захворювань пізніше за всіх у світі.

Вчені з Вашингтонського університету склали рейтинг країн, чиї мешканці довше зберігають гарне здоров’я.

Вони врахували 92 захворювання, пов’язаних зі старінням організму: 13 серцево-судинних, 35 видів раку, 6 хронічних респіраторних хвороб, три види діабету і відхилень в роботі нирок, а також 6 найбільш поширених травм (наприклад, перелом шийки стегна).

На першому місці, як уже згадувалося, опинилася Країна висхідного сонця, яка розділила досягнення зі Швейцарією – жителі обох країн стикаються з віковими діагнозами в середньому у 76,1 років.

Наступну сходинку посіли Франція і Сінгапур – там вік старіння склав рівно 70 років.

Далі слідують Кувейт (75,3), Південна Корея (75,1), Іспанія (також 75,1), Італія (74,8), Пуерто-Ріко (74,6) і Перу (74,3).

Список найбільш нездорових країн очолила Папуа-Нова Гвінея – жителі цієї країни починають страждати від поганого здоров’я вже до віку 45,6 років. Крім того, в рейтинг увійшли, в порядку убування, Маршаллові острови, Афганістан, Вануату, Соломонові острови, Центральна африканська республіка, Лесото, Кірібаті, Гвінея-Біссау та Мікронезія.

Експерти встановили, що в 108 країнах жителі стикалися з віковими захворюваннями раніше, ніж повинні були, а в 87 державах процес старіння, навпаки, відбувався повільніше.