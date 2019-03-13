«Я це знаю»: Саакашвілі передбачив долю Порошенко після 1 квітня

Міхеїл Саакашвілі через кілька тижнів збирається тріумфально вступити на українську землю і активно співпрацювати з новою владою поствиборчої

Третій президент Грузії Міхел Саакашвілі за допомогою телемосту дав більш ніж двогодинне інтерв’ю популярному українському журналісту Дмитру Гордону , в якому поділився своїми планами на майбутнє, а також озвучив свій прогноз щодо майбутніх глобальних, на його думку, змін в Україні.

У цьому інтерв’ю була серед інших тим порушена тема анексії Криму. З цього приводу екс-президент Грузії розповів про його розмову з Петром Порошенком у 2014 році в період окупаційних подій на території України.

Саакашвілі зазначив, що Порошено ще в той час особисто йому говорив, що Крим вже ніколи не буде українським, як не стали грузинськими Абхазія і Осетія, але «ми змінимо цю землю на Євросоюз (10.40 на відео)».

При цьому, як розповів Саакашвілі, ситуація з Донбасом українською владою на той момент не уявлялась як щось депресивне, що може «вибухнути» слідом за отжатием РФ Криму.

«У нас на Донбасі сильні позиції», -процитував під час інтерв’ю Петра Порошено гість Гордона.

На думку Саакашвілі у другий тур належний вийти нові політики, які змінять нинішню владу.

Крім того Міхеїл Саакашвілі з гордістю продемонстрував свій електронний авіаквиток на прибуття в Україну 1 квітня 2019 року о 14.05 за київським часом, і повідомив, що впевнений, що нинішній президент України не пройде у другий тур.

«Я збираюся прилетіти в Бориспіль. Я цей квиток взяв, тому що я впевнений, що Порошенко не пройде у другий тур. І як тільки він не пройде у другий тур, я більш ніж впевнений, що ні один прикордонник не захоче виконувати його наказ не пускати мене в Україну, а також багато інших злочинних наказів», – заявив екс-президент Грузії.

Також раніше Саакашвілі висловив думку, що Порошенко в Одеській області «віддав владу клану сепаратистів».