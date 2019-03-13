«Зрада»! Підтримка головнокомандувача Порошенко в армії — всього 7-10%

Той самий Роман Доник, Паніковський Генерального Штабу, який обіцяв розстрілювати на Майдані тих, хто проти Порошенка, тепер розповідає нам, як росіяни «через РЕБ» розсилають на Донбасі смс із закликами не голосувати за Петю.

Скоро, за версією любителя крадених гусей, за прихильниками Порошенко буде прилітати НЛО, і забирати їх з допомогою таємничих променів для нелюдських експериментів на Альфу Центавра. І заслужено!

Тут, до речі, відразу два питання по РЕБ-ам виникає.

А хто у нас володіє двома найбільшими мобільними операторами, хіба не руські?..

І чому наш РЕБ мовчить?..

Адже це що ж виходить, якщо агресор може на лінії фронту надіслати кожному бійцю смс-ку, то, значить, він знає, скільки бійців, яких підрозділів і де знаходиться. І ніяку більше розвідку робити не треба, а тільки стежити за мобільними телефонами ВСУ.

Ось де справжня зрада, а не в закликах голосувати проти Пороху. Тут така зрадная зрада, що не голосувати за нього треба, а віддавати під суд.

Ну і розкриємо карти. Насправді поява такого панічного поста пов’язано з гранично низькою підтримкою нинішнього головнокомандувача в діючій армії.

Якісь там 7-8-10%…

Ситуація настільки критична, що головний замполіт відкрито розгортає пропагандистську кампанію за Петра Олексійовича в армії, розсилаючи гнівні телеграммки. Бере відповідальність на себе.

А відповідати доведеться.

Юрій Касьянов розмістив відповідні записки:

На фото вгорі порохобот Доник — праворуч (лисий)