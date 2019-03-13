Toyota створила протиугінну систему, разбрызгивающую сльозогінний газ

Японський автовиробник Toyota запатентував протиугінну систему, яка буде пускати в салон машини сльозогінний газ при спробі угону. У деяких автомобілях автоматичні дозатори ароматів вже присутні, однак саме в патенті Toyota описана перша спроба персоналізувати їх і зробити з них засіб захисту. Відповідний документ був зареєстрований Відомством по патентах і товарних знаків США (United States Patent and Trademark Office, USPTO).

Новий патент Toyota описує систему, яка може визначати людини, який користується машиною, розпорошувати його улюблений аромат ще до того, як він сяде в салон, не змушуючи його чекати. Крім того, в систему вбудований дезодоратор, який почне свою дію, як тільки людина покине автомобіль, повернувши запах в салоні в нейтральне положення в очікуванні наступного людини — того вже необов’язково дихати улюбленим ароматом попереднього користувача. При виявленні невідомого користувача в салоні, який не знайомий «інтелекту» автомобіля, і при спробі завести двигун замість парфумів може бути разбрызган сльозогінний газ як протиугінної заходи.

Експрес-інформація по країні

Японія – острівна держава в Східній Азії.

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Столиця – Токіо

Найбільші міста: Токіо, Йокогама, Осака, Нагоя, Саппоро, Кобе, Фукуока, Кіото,

Кавасакі, Сайтама

Форма правління – Конституційна монархія

Територія – 377 944 км2 (61-я в світі)

Населення – 126,82 млн чол. (10-я в світі)

Офіційна мова – японська

Релігія – синтоїзм, буддизм

ІЛР – 0,891 (20-я в світі)

ВВП – $4,60 трлн (3-я в світі)

Валюта – японська йена

У той час як нещодавно Apple запатентувала технологію розпізнавання осіб, яка дозволяла б визначати господаря авто і автоматично розблокувати машину по мірі наближення, патент Toyota спирається на сигнали, що посилаються з парного смартфона. За допомогою спеціальної програми можна буде не тільки убезпечити себе від сльозогінного газу, але і налаштувати на свій поява улюблений аромат.

Якщо Toyota вирішить запровадити цей патент в свої майбутні автомобілі, цілком ймовірно, що спочатку ми побачимо оновлену систему ароматизаторів без сльозогінного газу: персоналізовані аромати можуть стати відмінним способом знизити стрес від поїздок. Система захисту з вентиляції автомобілів ж з’явиться не відразу, так як, перш ніж вбудувати балончик зі сльозогінним газом в салон автомобіля, на якому ми подорожуємо з родиною і друзями, необхідно пройти всі рівні безпеки.

Подібна система ароматизації повітря зараз є і в інших автомобілях Mercedes-Benz або BMW, де також можна вибрати улюблений аромат з допомогою картриджа. Особливість патенту Toyota в тому, що бортовий комп’ютер дізнається користувача по смартфону і самостійно розпорошить його улюблений парфум.

Як писав портал «Навколо світу. Україна», Volvo представили автомобіль без керма і педалей, але зате з ліжком.

За матеріалами FreePatents

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