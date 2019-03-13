Є така професія – сомельє води

У перекладі з французької «сомельє» означає чашників. Це людина, яка вміє розкласти букет вина на складові, визначити його вік, сорт винограду, з якого її виготовили і регіон, де він виростав. В обов’язки сомельє входить формування винної карти ресторану, проведення дегустацій та допомога клієнту при виборі напою.
Робота водного сомельє практично нічим не відрізняється від винного, але вона набагато складніше через відсутність у води вираженого смаку і аромату.
Коли Мартін Різ почав працювати водним сомельє в 2005 році, над ним багато жартували і вважали його заняття несерйозним. Але він впевнений, що його робота допоможе людям більше цінувати один з найважливіших ресурсів Землі.
Експрес-інформація по країні
Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.
Вік – 4,54 млрд років
Середній радіус – 6 378,2 км
Середня окружність – 40 030,2 км
Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)
Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида
Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий
Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)
Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)
Кількість країн: всього 252, незалежних 195
Кількість мов у світі – близько 6 000
Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)
Кількість національностей – близько 2 000
Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)
На сьогоднішній день дефіцит питної води є проблемою різних країн світу: через зміни клімату її ресурси вичерпуються дуже швидко. При цьому індустрія бутильованої води досягла 280 мільярдів доларів в рік. Тому сомельє води, як і вчені, можуть внести свій внесок у вирішення цього питання, зокрема з допомогою дегустацій води різних марок, які він проводить у своєму ресторані в Лос-Анджелесі.
В ході дегустації Різ вчить розрізняти смак води. Він передусім залежить від мінералів, які в ній містяться, таких як калій і кальцій. Кліматичні умови регіону, де знаходиться джерело, і його вік також впливають на смак, оскільки визначають кількість часу, протягом якого вода поглинала все ті ж мінерали.
Визначення смакових і органолептичних властивостей води присвячені цілі конкурси. Наприклад, у квітні цього року в Стокгольмі відбудеться Fine Waters 2019. І Різ теж планує взяти в ньому участь.
Щоб оцінити якість води і визначити її склад, сомельє нагрівають або охолоджують до температури 15 °С. Потім проводять аналізи на мінералізацію і пробують зразки на смак. Однією з найчистіших на сьогоднішній день є норвезька мінеральна вода VOSS. А самої багатої мінералами – ROI зі Словенії. У ній так багато магнію, що ця вода вважається швидше ліками, ніж звичайним напоєм.
Раніше «Навколо світу. Україна» писав про те, що вода визнана самим смачним напоєм в світі.
За матеріалами National Geographic.
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