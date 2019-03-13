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Забрали $500 тисяч: під Одесою скоєно напад на сім’ю з дітьми

13.03.2019

В Овідіопольському районі Одеської області озброєні злочинці в масках проникли в приватний будинок, в якому знаходився підприємець з дружиною і трьома дітьми.

Бандитів було четверо. Вони побили господаря і погрожували пістолетом йому, дружині і трьом дітям, самому молодшому з яких менше 3-х років.

У підсумку грабіжники змусили чоловіка відкрити сейф і заволоділи грошима на загальну суму близько 500 000 доларів, а також ювелірними виробами.

Після цього бандити зникли в невідомому напрямку.

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