Саакашвілі: Порошенко упустив свій шанс, тому що він — барига

Зустрічаємо Михайла 1 квітня в Борисполі…Колишній президент Грузії, екс-голова Одеської обласної держадміністрації, лідер «Руху нових сил» Міхеїл Саакашвілі вважає, що Петро Порошенко втратив шанс потрапити в історію своєї країни і Європи.

Український лідер «барига», а не державний діяч, розповів колишній чиновник в інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону.

За словами співрозмовника, для Порошенка влада є самоціллю, але за допомогою неї він намагається досягти інших самоцелей.

«Я думав, що Порошенко хоче ввійти, увійти не тільки в список мільярдерів на найвищу сходинку журналу Forbs, але і в книги історії України…

Мені здавалося, що ось галерея українських героїв — ось те, що могло світити Порошенко, якщо б він дійсно провів реформи, якщо б він дійсно розвинув дуже швидко Україну, він би зайняв дуже-дуже високе місце«, — зазначив Саакашвілі.

Політик вважає, що президент міг би розташуватися на високому місці не тільки в історії України.

«Чоловік, який врятував би Україну для Європи, зробив би її європейською державою, міг би закріпитися… в історії Європи на рівні… великих європейських діячів минулого століття«, — заявив колишній грузинський президент.

Він вважає, що Порошенко упустив шанс зайняти високе місце в історії, «тому що для нього влада — це самоціль, але для досягнення інших самоцелей, а інша самоціль — бути багатшим».

«Коротше, барига він. Він не державний діяч…«, — підкреслив Міхеїл Саакашвілі.

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«Квінтесенція інтерв’ю Михайла Саакашвілі:

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1. Мобілізуємося і йдемо всі на вибори.

2. Вибираємо ПРЯМУ ДЕМОКРАТІЮ.

3. Зустрічаємо Михайла 1 квітня в Борисполі».