Саудівська Аравія в квітні скоротить експорт нафти

Саудівська Аравія заявила, що поставки нафти в квітні будуть значно нижче, ніж запросили клієнти, а рівень нафтовидобутку не перевищить 10 млн барелів на добу. Як відомо, нафтопереробні заводи у квітні запросили понад 7,6 млн барелів саудівської нафти в день – це відбулося в результаті зниження виробництва і енергетичних перебоїв у Венесуелі.

Однак Королівство прийняло рішення поставляти лише 7 млн барелів. При цьому щоденний видобуток буде проводитися темпами, аналогічними темпами березня, коли виробництво скорочувалося на 500 тис. барелів на день з рівня лютого.

Усього в лютому Саудівська Аравія знизила нафтовидобуток на 401 тис. барелів на добу в місячному вираженні (до 10,243 млн барелів).