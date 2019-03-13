Названий відсоток британців, які бажають відставки прем’єр-міністра

32% виступили за збереження посади.



Половина британців хоче відставки прем’єр-міністра країни Терези Мей після принизливої поразки в ході голосування за її угодою з ЄС.

Опитування 500 респондентів проводилося протягом декількох годин після того, як 12 березня угода Мей вдруге відкинули в парламенті переважною більшістю. Результати також свідчать про зростаючу підтримку другого референдуму і відмови від виходу з Євросоюзу.

Так, 50% респондентів заявили, що Тереза Мей повинна піти у відставку, 32% виступили за збереження за нею посади прем’єр-міністра.

42% опитаних виступають за проведення дострокових виборів, проти цього сценарію 38%.

За те, щоб парламент відкинув варіант виходу з ЄС без угоди виступають 47% респондентів, проти – 39%.

Напередодні Палата громад парламенту вдруге відхилила угоду про вихід з ЄС, на цей раз із змінами, які Тереза Мей в понеділок погодила з президентом Єврокомісії Жаном-Клодом Юнкером.

Великобританія заявила в середу, що знизить імпортні мита на широкий спектр товарів, щоб уникнути так званого жорсткого кордону між Ірландією і Північною Ірландією у разі виходу з ЄС без угоди.