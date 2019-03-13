Норвегія переробляє 97% пластикових пляшок

Програма радикальної переробки в Норвегії дає неймовірні результати: в країні переробляється до 97% пластикових пляшок. Настільки вражаючий успіх досягнуто завдяки екологічному податку, який винагороджує екологічно чисті компанії.

З 2014 року всі виробники та імпортери пластику оподатковуються екологічним податком у розмірі 3,5 крони (0,4 долара) за пляшку. Однак чим більше пляшок компанія переробляє, тим нижче податок. А якщо компанії вдалося переробити понад 95% свого пластику, стягування податку припиняється.

Покупці також платять невеликий «застава» за кожен куплений продукт у пляшках. Щоб повернути свої гроші, їм потрібно покласти використані пляшки в один з 3700 автоматів, встановлених у супермаркетах і магазинах по всій країні, який зчитує штрих-код, реєструє пляшку і повертає купон.



Схема працює під управлінням некомерційної організації Infinitum, що належить продукуючим пластик компаніям індустрії напоїв. Будь міжнародний імпортер, який реєструє пластиковий продукт для продажу в Норвегії, повинен підписати угоду з Infinitum і приєднатися до кооперації.



Аналогічні схеми існують у Німеччині та деяких штатах США, таких як Каліфорнія, але Норвегія стверджує, що їх система найбільш відповідає масштабам пластикової епідемії 21-го століття.



Адже в 2017 році Infinitum зібрала понад 591 мільйона пластикових пляшок.



У 2018 році генеральний директор Infinitum К’єлл Олав Мелдрум заявив The Guardian, що система настільки ефективна, що багато пляшки, які в даний час знаходяться в обігу по всій країні, містять матеріал, який вже був перероблений більше 50 разів.



«Ми — найефективніша система в світі, — сказав директор з логістики та операціями Infinitum Стін Нерланд. — Ви можете подумати, що як екологічна компанія ми повинні прагнути уникати пластику, але якщо ви будете поводитися з ним ефективно і переробляти його, пластик — один з кращих продуктів для використання: легкий, податливий і дешевий».

Тим часом пластикова чума триває. Пластик надходить в океани зі швидкістю близько 8 мільйонів тонн на рік. Якщо нинішні тенденції збережуться, передбачається, що до 2050 року вага пластикового сміття в океані переважить вага риби.



Однак, як ясно показує норвезька модель, не всі надії втрачено.