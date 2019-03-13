“Я вас не боюся!” Порошенко викликав подив у Нацкорпуса в Чернігові

Президент України Петро Порошенко під час поїздки в Чернігів здивував представників Національного корпусу своєю несподіваною поведінкою. Незважаючи на ризик провокацій, глава держави пройшов пішки через парк, де зібралися радикально налаштовані люди.

13 березня Порошенко відвідав Чернігів для участі в Раді регіонального розвитку. Після виступу в обласному філармонійному центрі фестивалів та концертних програм він повинен був зустрітися з мешканцями міста біля Катерининської церкви, яка знаходиться на відстані близько 500 метрів від філармонії.

За словами нашого співрозмовника, незважаючи на поради охорони дістатися до місця призначення на автомобілі, Порошенко вирішив піти пішки. «Так буде швидше», — аргументував він своє рішення, після чого спокійно пройшов повз здивованих радикалів.

«Я вас не боюся і не дам вам дестабілізувати ситуацію в Україні», — звернувся президент до представників Нацкорпуса, чим викликав у них подив. І лише коли Порошенко відійшов і попрямував у бік публіки, радикали почали кричати: «Ганьба!»