У Зеленського відповіли, коли вийде «Слуга народу-3»

У актора і учасника президентських перегонів Володимира Зеленського дали відповідь щодо виходу на телеекрани серіалу «Слуга народу-3».

За словами директора з розвитку «Кварталу 95» Ірини Побєдоносцевої, вихід третього сезону серіалу, де головну роль грає кандидат у президенти, як і планувалося раніше, відбудеться в березні 2019 року.

«А причин затримки ніяких немає, він був анонсований на березень, а березень ще не закінчився», — пояснила вона.

Вона також додала, що поки що конкретної дати не скаже, так як лише зйомки завершилися, залишилося виконати роботи з монтажу.

«Але конкретної дати не можу назвати, тому що це компетенція програмної служби телеканалу «1+1», — пояснила Ірина Побєдоносцева.