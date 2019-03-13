У Великобританії карбували монету в честь Стівена Хокінга

На монеті зображена символічна чорна діра, вивчення яких знаменитий фізик приділяв багато уваги. У 1974 році він обґрунтував теорію існування електромагнітного випромінювання чорних дірок. Фізик вважав, що чорна діра втрачає більше матерії, ніж поглинає, в результаті чого випаровується і вибухає. Це явище назвали випромінюванням Хокінга.

«Стівен Хокінг вмів робити складні речі доступними і захоплюючими, — каже дизайнер монети Едвіна Елліс. — Саме це я хотіла відобразити у своїй роботі. Я була натхненна лекцією, яку він прочитав у Чилі в 2008 році».

Наступними вченими, яких вшанує Британський монетний двір, будуть сер Ісаак Ньютон та Чарльз Дарвін, поруч з якими похований Стівен Хокінг.

Експрес-інформація по країні

Офіційна назва: Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії

Прапор



Герб



Столиця – Лондон

Найбільші міста: Лондон, Бірмінгем, Лідс, Глазго, Белфаст, Манчестер, Едінбург

Форма правління – Парламентська монархія

Територія – 243 809 км2 (78-я в світі)

Населення – 63,743 млн осіб (22-я в світі)

Офіційна мова – англійська

Релігія – християнство

ІЛР – 0,907 (14-я в світі)

ВВП – $2,98 трлн (5-я в світі)

Валюта – фунт стерлінгів

Межує з Ірландією

Колекційну «чорну діру» можна замовити на сайті Королівського монетного двору. Монетка номіналом 50 пенсів обійдеться покупцеві в 10 фунтів стерлінгів.

Монета на честь Хокінга була випущена в кількох варіантах: колекційному зі срібла (тиражем 5,5 тисячі штук та вартістю 55 фунтів), колекційному з срібла підвищеної товщини (тираж – 2,5 тисячі, вартість – 95 фунтів стерлінгів) і колекційному із золота (тираж – 400 штук, вартість – 795 фунтів). Монети з дорогоцінних металів вже розпродані.

Як писав портал «Навколо світу. Україна», Стівен Хокінг розповів, що було до Великого Вибуху.

За матеріалами The Royal Mint

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