Совфед схвалив закон про покарання за фейки

Рада Федерації схвалила пакет законів про покарання за поширення фейків в ЗМІ та інтернеті, передає кореспондент «Росбалта».

Під фейкової інформацією пропонується розуміти поширення «недостовірної суспільно значимої інформації під виглядом достовірних повідомлень». При цьому встановлюється, що така інформація повинна створювати загрозу заподіяння шкоди життю та (або) здоров’ю громадян, майну, загрозу масового порушення громадського порядку та (або) громадській безпеці або загрозу створення перешкод функціонуванню або припинення функціонування об’єктів життєзабезпечення, транспортної або соціальної інфраструктури, кредитних організацій, об’єктів енергетики, промисловості або зв’язку».

Рішення про визнання інформації фейком буде приймати у позасудовому порядку генпрокурор або його заступники. Прокурори наділяються правом звернутися в Роскомнадзор, який на їх вимогу зможе заблокувати ЗМІ, інтернет-ресурси або акаунти в соцмережах з фейками.

Особливий порядок блокування буде діяти тільки відносно зареєстрованих ЗМІ. Так, інтернет-сайт ЗМІ буде заблоковано, якщо редакція відмовиться видалити фейк. Інші інтернет-ресурси будуть блокувати без попередження, випливає з закону.

Крім блокування, вводяться штрафи за поширення фейків залежно від тяжкості наслідків, до яких вони призвели. Так, мінімальний штраф для громадян становитиме 30 тис. рублів, а для юросіб — 200 тис. рублів. До 1,5 млн будуть штрафувати, якщо з-за фейків в країні почалися масові заворушення або загинули люди.