Совфед відхилив закон про заборону хостелів у багатоквартирних будинках

Рада Федерації відхилив закон, що забороняє відкривати хостели у житлових багатоквартирних будинках, передає кореспондент «Росбалта».

Сенатори запропонували створити погоджувальну комісію з доопрацювання закону з тим, щоб перенести дату його вступу в силу на 1 січня 2020 року.

«Совфед підтримує концепцію закону і не заперечує по суті, але ми виступаємо проти негайного введення цього закону в дію», — заявила спікер ради федерації Валентина Матвієнко.

За її словами, перенесення дати вступу у силу нового закону дозволить хостельерам «закрити свій бізнес цивілізовано». «Ми ж не рейдери, ми не можемо чинити так — раз і закрийтеся завтра», — сказала Матвієнко.

Вона звернула увагу на те, що підприємці, зайняті в цьому виді бізнесу, пов’язані численними зобов’язаннями. «Хтось повинен закрити оренду, хтось взяв кредит, треба звільнити людей», — перерахувала Матвієнко.

«Різка, одномоментна втрата місць дуже болюча для туристичної галузі, в тому числі для системи бронювання», — підтримав перенесення набуття чинності закону також голова комітету ради федерації по соцполитке Валерій Рязанський.

Він, зокрема, послався на ситуацію в Санкт-Петербурзі, вказавши, що тут місця у хостелах та міні-готелях вже заброньовані аж до серпня. Рязанський також повідомив, що за нового закону роботи позбудуться 20-25 тис. осіб, зайнятих на сьогоднішній день в цій сфері.

Відхилення від закону намагалася відрадити сенаторів на засіданні ради федерації глава комітету Держдуми по ЖКГ Галина Хованська. За її словами, закон ніколи не дозволяв відкривати в Росії хостели в житлових будинках, і така діяльність спочатку була поза законом.

«Держава ніколи не говорив такого бізнесу: „так“, це було незаконно, порушувалися всі кодекси. На розгляді в Держдумі документ знаходився чотири роки, всі розуміли, що цей незаконний бізнес, і був час привести все у відповідність», — сказала Хованська.

Сенатори відреагували на її виступ незадоволеним гулом. Однак Хованська підкреслила, що закон приймається на численні прохання мешканців, які змушені терпіти тимчасових постояльців в багатоквартирних будинках, а також з міркувань безпеки.

«Ні для кого не секрет, якою була квартира в Магнітогорську (де стався вибух) і місті Шахти», — зазначила Хованська.

За її словами, парламентарії підтримують малий бізнес, але «він має бути цивілізованим».

Нагадаємо, прийнятий Держдумою закон встановлює пряму заборону на надання готельних послуг в житлових приміщеннях багатоквартирних будинків.