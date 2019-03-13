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США планують закрити імміграційні офіси по всьому світу

13.03.2019

США планируют закрыть иммиграционные офисы по всему мируЦе вплине на обслуговування іноземців.

Американська служба громадянства та імміграції (USCIS) планує закрити всі свої міжнародні відділення на місцях.

Офіси, які знаходяться в посольствах і консульствах США по всьому світу, обробляють всю документацію від імміграційних заявок до заяв про виявлене шахрайство. Крім того, представництва надають експертизу іншим урядовим установам США і співпрацюють з іноземними урядами.

Цей крок може вплинути в тому числі на членів сімей військовослужбовців США, які звертаються за громадянством, або на іноземців, які прагнуть приєднатися до своїх родичів у США.

USCIS має 22 відділення в Латинській Америці, Карибському басейні, Європі, Африці та Азії. Агентство вже закрив офіс на Кубі і планував закрити офіс в Москві 29 березня.

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