США планують закрити імміграційні офіси по всьому світу

Це вплине на обслуговування іноземців.



Американська служба громадянства та імміграції (USCIS) планує закрити всі свої міжнародні відділення на місцях.

Офіси, які знаходяться в посольствах і консульствах США по всьому світу, обробляють всю документацію від імміграційних заявок до заяв про виявлене шахрайство. Крім того, представництва надають експертизу іншим урядовим установам США і співпрацюють з іноземними урядами.

Цей крок може вплинути в тому числі на членів сімей військовослужбовців США, які звертаються за громадянством, або на іноземців, які прагнуть приєднатися до своїх родичів у США.

USCIS має 22 відділення в Латинській Америці, Карибському басейні, Європі, Африці та Азії. Агентство вже закрив офіс на Кубі і планував закрити офіс в Москві 29 березня.