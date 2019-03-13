Другий фігурант розслідування Bihus.info отримав підозра

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що другий фігурант розслідування Bihus.info Віталій Жуков став підозрюваним у рамках кримінального провадження про ухиляння сплати податків.

Про це він сказав на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, – передає lb.ua. “Станом на сьогодні у нас є підозра не тільки пану Рогозою, але і підозра пану Жукову. І я не думаю, що це останнє підозра у даній справі”, – сказав Луценко.

Нагадаємо, в кінці лютого 2019 року навколо “Укроборонпрому” виник гучний корупційний скандал. Журналісти Bihus.info повідомили, що державні оборонні заводи закуповували для військової техніки деталі з Росії. Запчастини завозилися контрабандою, їх якість не перевірялося, і іноді в Україну потрапляв звичайний металобрухт. Контрабанду відмивали через фірми-прокладки, які перебували під контролем осіб, наближених до “Укроборонпрому”.

Прибуток дерибанилася між учасниками схеми. Розслідування базується на переписці, яку злив редакції анонімне джерело в 2018 році. Там були вказані імена, дати, суми хабарів і відкатів. Основними фігурантами розслідування є власник компанії “Оптимумспецдеталь” Андрій Рогоза і його бізнес-партнери Віталій Жуков і Ігор Гладковський, син першого заступника голови РНБО Олега Гладковського. Поки що з усієї трійки затриманий тільки Рогоза. Він перебуває під судом по справі про шахрайство, не пов’язаній з “Оптимумспецдеталью”, і нещодавно отримав нове підозра в несплаті податків. Другий фігурант – Віталій Жуков – до недавнього часу не мав статусу і числився як знайомий, який вивів Рогозу на Ігоря Гладковського, сина Олега Гладковського.

Ігор Гладковський назвав це розслідування фейком і подав до суду на журналістів, але незважаючи на це його батько Олег Гладковський був звільнений з посади першого заступника секретаря РНБО. Також повідомлялося, що Гладковський-старший хоче повернутися на посаду.