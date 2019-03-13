Вісім дірок в голові, зламані руки і ноги: під Кривим Рогом жорстоко познущалися над будівельниками

Під Кривим Рогом жорстоко побили двох будівельників. Обидва тепер у лікарні з відкритими переломами рук і ніг. У одного з них травми щелепи і черепно-мозкова травма.

Рідні потерпілих, Олександра Рязанова і Віктора Бортуаля, кажуть, що замовником побиття може бути людина, якій вони раніше будували будинок.

Конфлікт з замовником

«Три роки тому чоловік і його напарник побудували цій людині будинок. За роботу він розплатився, ніяких претензій не пред’являв. Однак через півроку він заявив, що робота йому не подобається. І почався пресинг по переробкам. Конфлікту не хотілося, хоча всі розуміли, що це робиться спеціально. Всі претензії були виправлені за наш рахунок – матеріали, робота. Сума склала 110 тис грн. Причому якщо б він сказав, що щось лопнуло або зламалося. А то просто не подобається і все», – розповіла дружина потерпілого Олександра Рязанова – Юлія Бондарець.

Будівельники запропонували замовнику запросити незалежних експертів, щоб з’ясувати, чи правильно вони зробили. Він не захотів.

«Тоді ми самі покликали експертів, але і від них він відмовився. Ця людина в Кривому Розі має неоднозначну репутацію, його бояться. Ми також не хотіли конфліктів і вирішили, що кожну знайдену їм недоделку ми оплатимо», – каже Юлія.

За її словами, вони віддали 20 тисяч гривень за недоделку, яку нібито виявив господар. Але людина не заспокоювався і став вимагати гроші незрозуміло за що. Суми називалися різні, то 300 тисяч гривень, 20 тисяч доларів, тобто 80 тисяч доларів. Потім стали надходити погрози.

Віктор Бортуаль

«Перший раз на чоловіка напали двоє, це сталося рік тому в під’їзді нашого будинку. Тоді йому завдали черепно-мозкову травму. Причому нападники кілька днів крутилися в нашому дворі, люди їх бачили, і можна було навіть скласти фоторобот. Але в поліції ніхто не захотів цього робити, хоча я наполягала. Після того, як я назвала прізвище ймовірного замовника нападу, мені неофіційно сказали, що ніхто з ним зв’язуватися не буде. Так і сталося, справа затихла», – розповідає Юлія.

Олександр Рязанов

Але загрози продовжували надходити. Кожен раз, коли Олександр Рязанов стикався з колишнім замовником, той вимагав гроші, погрожував переламати руки і ноги. «В останній раз так і сказав: «В зубах гроші принесеш». Чоловік запитує: «За що гроші?». Той відповідає: «Сам знаєш», – говорить Юлія Бондарець.

Побили семеро у балаклаві

Напад стався 6 березня. Олександру зателефонував незнайомий чоловік, який представився фермером Олегом і запропонував побудувати йому два будинки. Вони домовилися про зустріч на наступний день, правда, їхати треба було за 40 км від Кривого Рогу, в село Новомарьяновка. На трасі Олександра і його напарника, 60-річного Віктора Бортуаля зустрів «син» фермера і привіз до напіврозваленій хаті.

«Вони стали обходити будинок. Цей «син» говорить, що, мовляв, стіни треба обкласти цеглою. На що чоловік відповідає, мовляв, тут не треба обкладати, а валити і будувати новий. «Ну, зараз і будемо валити», – сказав молодий чоловік. Тут вискакують семеро у балаклаві, з металевими прутами, бризкають їм в обличчя газом і починають бити. Розбили телефони, витягли відеореєстратор з машини, прокололи колеса. Чоловік навіть не пам’ятає, хто з них прийшов першим», – пояснила Юлія.

У Олександра Рязанова відкритий перелом руки, травмована нога. У Віктора Бортуаля зламана рука та нога, перебиті кисті рук, вісім дірок в голові, в двох місцях переламана щелепа. Чоловіки якось змогли дістатися до найближчого будинку і попросили зателефонувати рідним.

«Думаю, якщо б чоловік поїхав туди один, то вони б просто вбили його», – переживає Юлія.

Зараз справа про жорстоке побиття знаходиться в Апостолівському відділенні поліції Дніпропетровської області. «Справа відкрита за ч. 1 ст. 122 КК України – нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості», – сказали в прес-службі поліції області. Подробиць слідства там не озвучують.

Однак Юлія побоюється, що справа знову спустять на гальмах. «Як і минулого разу, я дзвоню слідчому, трубку він не бере, а помічниця каже, що він у прокуратурі. Я вже стільки цього наслухалася в минулий раз. Я просто хочу, щоб мій чоловік був живий і нас залишили в спокої».

Обидва постраждалих перебувають у міській лікарні №2 Кривого Рогу.