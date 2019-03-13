У Києві хулігани розгромили Лісове кладовище

У Києві вандали розгромили Лісове кладовище. Вандали розгромили могили і надгробки на Лісовому кладовищі в Києві, повідомив на своїй сторінці у Facebook Олексій Лупоносов.

“Вандали розгромили Лісове кладовище. Може постраждали і могили ваших близьких. Ще тиждень тому цього не було. Дивіться. Передайте далі, щоб люди написали заяви”, – написав Лупоносов, опублікувавши фотографії з місця інциденту.

За його словами, найбільше постраждала ділянка 93А. У КМДА сайту підтвердили факт вандалізму. “Пошкоджених могил дуже багато. Мова йде про кількох ділянках. Зараз керівництвом Лісового кладовища встановлюється точна кількість пошкоджених могил і будемо вирішувати питання щодо їх відновлення”, – повідомили в мерії.