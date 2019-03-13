ФСБ РФ перекрила всі канали поставок деталей в Україну контрабандних схем, — Луценко

Генпрокурор Юрій Луценко на засіданні ТСК повідомив, що ФСБ РФ минулого тижня перекрила всі канали поставок деталей в Україну за «сірими» схемами.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕМАЄ з засідання ТСК.

Луценко також повідомив, що новітні українські ракети були створені з деталей, які поставлялися за схемами використовувалися компаніями «Оптимумспецдеталь» і «Ренал».

Відеозапис повного виступу Луценка на засіданні ТСК:

Ці фірми стали основними фігурантами розслідування Bihus.info про корупцію у сфері оборонки.

Луценко повідомив, що поставки «Оптмумспецдеталь» і «Ренал» складали близько 3% всіх поставок «Укроборонпрому» на суму близько 150 млн.

«Укроборонпром» платив гроші за реальні деталі. Вони проходили военприемку, яка прийняла 95% вузлів і деталей.