Холодницький заявив, що усунув старшого прокурора САП від керівництва у справі про схеми в оборонній сфері

Керівник Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький заявив, що усунув старшого прокурора від керівництва у справі про схеми в оборонній сфері, яку розглядає НАБУ.

Він сказав про це під час засідання ТСК з розслідування розкрадань в оборонній сфері, трансляцію вів телеканал «112 Україна».

«Я прийняв рішення відсторонити старшого прокурора групи прокурорів від проведення процесуального керівництва, у них фактично провал у процесуальному керівництві в цьому виробництві», — сказав Холодницький.

Він заявив, що НАБУ в березні 2016 року початок розслідування можливих порушень на Харківському бронетанковому заводі. За словами Холодницкого, саме тоді спеціалізовані прокурори вперше дізналися про діяльність ТОВ «Оптимумспецдеталь».

Протягом півроку справу розслідували у досить високому темпі. У квітні справу прийняв інший детектив і продовжив збір документів.

Починаючи з вересня 2016 року наслідок серйозно загальмувалося. Якийсь час справа взагалі було без детектива, звучали пропозиції передати справу поліції. У жовтні 2017 року відбулася нарада щодо цієї справи, прокурори САП дали вказівки — і їх досі виконують, повідомив Назар Холодницький.

Резюмуючи свій звіт, він заявив про готовність сприяти розслідуванню ДБР.

«Підкреслюю, якщо є виробництво в ГБР, ми готові співпрацювати зі слідчими ДБР для встановлення істини у справі», — сказав керівник САП.

Як відомо, 25 лютого вийшли дві перші серії журналістського розслідування Bihus.Info (програма «Наші гроші») про закупівлі контрабандних російських деталей через фірми-прокладки за завищеними в 2-4 рази цінами. Названі такі фігуранти справи, як екс-заступник секретаря РНБО Олег Гладковський, його син Ігор; Віталій Жуков і керівник фірми «Оптимумспецдеталь» Андрій Рогоза.

Наступна серія розслідування «Наші гроші» вийшла 4 березня і була присвячена закупівель в 2016-2017 роках російських деталей для літаків Ан-26 з багаторазовою переплатою.

Фінальну серію журналістського розслідування Bihus.info опублікували 11 березня. У випуску йдеться про те, за які суми нібито домовлялися про непроведення досудового розслідування і непритягнення до кримінальної відповідальності причетних до махінацій при закупівлях в оборонній сфері. За даними журналістів, «домовлялися» з представниками ГФС, ГПУ, СБУ, НАБУ. Розслідувати опубліковані дані почали в ГБР.