Група інтелігенції «Першого грудня» підтримала Порошенка на виборах президента України

Ініціативна група «Першого грудня» вважає безальтернативною кандидатуру Петра Порошенка на посаду президента України та закликає виборців відповідально підійти до майбутніх виборів.

«Підтримуючи Петра Порошенка, розраховуємо на його здатність врахувати нелегкий досвід керівництва державою в екстремальних обставинах і виправити помилки минулих років. Ми не бачимо йому переконливої альтернативи серед інших кандидатів у президенти», — йдеться у зверненні ініціативної групи, оприлюдненому в середу.

Автори звернення аргументують свій вибір підтримати в першому і при необхідності у другому турі виборів кандидатуру П. Порошенко тим, що саме він «може забезпечити безпеку держави».

В той же час вони називають прорахунки чинного президента: половинчатість у боротьбі з корупцією, реформування правоохоронної і судової систем.

У зверненні також зазначається, що перетворення президентських виборів в клоунаду і нестримне прагнення до знищення державних інститутів є «споконвічною причиною нашої національної Руїни».

«В історії людства такі клоунади завжди закінчувалися диктатурою — як правило, чужоземної», — йдеться у зверненні.

Члени ініціативної групи також підкреслюють, що відповідальність за характер виборів лежить не тільки на кандидатів у президенти та їхніх штабах, але і на виборців.

«Просимо всіх, хто сповнений такої ж тривоги, як і ми: мобілізуємося в цей історичний момент і не дамо «беркуту» людської безвідповідальності погубити і нашу свободу, і оплачені жертвою досягнення Майдану!» – наголошується у зверненні.

Звернення підписали почесний президент Національного університету «Києво-Могилянська академія» В’ячеслав Брюховецький, літературний критик Іван Дзюба, правозахисник Мирослав Маринович, письменник, дипломат Юрій Щербак, громадські діячі Ігор Юхновський та Йосип Зісельс та інші.