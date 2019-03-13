Як Бедриківський рятує вбивцю «Сармата»

Як же хочуть всі “петіни” наостанок ще заробити. Володимир Бедриківський, заступник генпрокурора Луценко вже відверто намагається випустити на підписку про невиїзд нікого Сигейду, організатора вбивства “Сармата” — Віталія Олешко та організатора замаху на начальника відділу оперативних розробок Східного регіону Олексія Логвиненко.

Того самого, що вбивство “Сармата” і розслідував. Це вже повне днище, коли колишній мент Бедриківський намагається врятувати організатора замаху на іншого мента. Нехай навіть за 500 тисяч доларів. Дивно, що Бедриківський думає, що цього ніхто не бачить і що про це забудуть.

І дивно, що Бедриківський думає, що його команди процесуальним керівникам помістити Сигийду в слідчий ізолятор СБУ не документуються. Чому Бедриківський так не хоче повноцінного розслідування справи про вбивство Олешко та розслідування замаху на Логвиненко? Це тільки грошовий питання або ж є що приховувати у цій справі прокуратурі?

Сьогодні в Печерському суді , суддя Григоренко Ірина Володимирівна буде розглядати питання про продовження строків тримання під вартою одного з організаторів вбивства Олешко – Михайла Сигийды. Ірина Володимирівна, не звертайте уваги на тиск і обіцянки Бедриковского. Він уже ніхто. І скоро може опинитися перед вами вже як підсудного.

Сергій Ніконов, «ОРД»