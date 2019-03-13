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Як Бедриківський рятує вбивцю «Сармата»

13.03.2019

Як же хочуть всі “петіни” наостанок ще заробити. Володимир Бедриківський, заступник генпрокурора Луценко вже відверто намагається випустити на підписку про невиїзд нікого Сигейду, організатора вбивства “Сармата” — Віталія Олешко та організатора замаху на начальника відділу оперативних розробок Східного регіону Олексія Логвиненко.

Того самого, що вбивство “Сармата” і розслідував. Це вже повне днище, коли колишній мент Бедриківський намагається врятувати організатора замаху на іншого мента. Нехай навіть за 500 тисяч доларів. Дивно, що Бедриківський думає, що цього ніхто не бачить і що про це забудуть.

І дивно, що Бедриківський думає, що його команди процесуальним керівникам помістити Сигийду в слідчий ізолятор СБУ не документуються. Чому Бедриківський так не хоче повноцінного розслідування справи про вбивство Олешко та розслідування замаху на Логвиненко? Це тільки грошовий питання або ж є що приховувати у цій справі прокуратурі?

Сьогодні в Печерському суді , суддя Григоренко Ірина Володимирівна буде розглядати питання про продовження строків тримання під вартою одного з організаторів вбивства Олешко – Михайла Сигийды. Ірина Володимирівна, не звертайте уваги на тиск і обіцянки Бедриковского. Він уже ніхто. І скоро може опинитися перед вами вже як підсудного.

Сергій Ніконов, «ОРД»

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