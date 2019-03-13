Прапорщик побив палицею сержанта в Запорізькій області

Старший прапорщик 55-ї окремої артилерійської бригади «Запорізька Січ» побив палицею підлеглого сержанта так, що той потрапив до лікарні з важкими травмами.
Про це повідомляє 368.media з посиланням на джерело у військовій прокуратурі Південного регіону.
Нападник обіймав посаду командира взводу забезпечення батальйону охорони частини. Трагедія сталася на полігоні в селі Новоолександрівка в Запорізькій області. Старший прапорщик дерев’яною палицею побив підлеглого. Він наносив удари рук, ніг і тулуба.
Потерпілого госпіталізували у військовий госпіталь в Одесі. Там у нього діагностували закритий перелом лівої ліктьової кістки, закриту травму грудної клітки, перелом лівого ребра. Відкрито справу за ч. 5 ст. 426-1 КК.
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