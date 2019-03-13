НАБУ проводить обшуки на миколаївському заводі “Зоря — Машпроект”

Національне антикорупційне бюро проводить обшуки на миколаївському заводі «Зоря»-«Машпроект», який входить до складу державного концерну «Укроборонпром»: детективи перевіряють закупівлю заводом матеріалів і деталей з РФ першою під «приціл» потрапили закупівля підшипників.

За інформацією джерела, антикорупційне бюро почало проводити перевірку ще в понеділок, 11 березня.

Журналісти ЦЖР з’ясували, що миколаївська «Зоря»-«Машпроект» закуповує сплави металів у російського підприємства «Русполимет» через угорську фірму-прокладку «Турбохолдинг» за завищеними цінами.

«Миколаївське управління СБУ в 2015 році направило на завод лист, в якому настійно рекомендував звернути увагу на завищення ціни «Турбохолдингом» на 30%.

Інформацію про проведення перевірки на миколаївській «Зорі» Центру підтвердив і співробітник НАБУ. Він припустив, що «заходи проводяться у зв’язку журналістськими розслідуваннями для реалізації напрацювань», — пише видання.