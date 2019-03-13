У Чернівцях Тимошенко хотіли облити кислотою чи фарбою — Аваков

У Чернівцях кандидата у президенти Юлію Тименко хотіли облити кислотою чи фарбою.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у програмі «Свобода слова», що на телеканалі ICTV.

«Це стара звичка: якщо щось трапляється, я говорив з головою СБУ чи генпрокурором і це щось засунувши у стіл. Зараз це неможливо. Як неможливо було у випадку з нападом на Гриценка в Одесі. У випадку зі виявлення прослушки біля будівлі Зеленського. Як у випадку, коли на одному із мітингів Тимошенко, коли її хотіли облити кислотою, чи то червоною фарбою у Чернівцях», — заявивши він.