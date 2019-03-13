Наглядову раду «Нафтогазу» пропонує залишити Коболєва ще на рік, але з вдвічі меншою зарплатою і без низки премій

Наглядову раду Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» пропонує Кабінету Міністрів продовжити контракт з головою правління НАК Андрієм Коболевым на 1 рік, з 22 березня 2019 року.

Про це йдеться в листі, який спостережну раду компанії направив уряду.

«Наглядова рада одноголосно прийняв рішення запропонувати уряду продовжити термін повноважень Коболєва на посаді голови правління «Нафтогазу» мінімум на один рік до 22 березня 2020 року», — йдеться в листі.

При цьому пропонується скоротити Коболєва в 2 рази місячний посадовий оклад — до 520,5 тис. грн і скасувати щомісячні та квартальні премії.

Разом з тим буде передбачена виплата премії за результатами роботи за рік, розмір якої буде затверджений урядом, при цьому ця премія буде виплачуватися лише за умови, що буде виконано ряд ключових показників виконання, серед яких створення готового до сертифікації оператора газотранспортної служби (ГТС) до 1 січня 2020 року та збільшення видобутку газу протягом року.

Відзначається, що премія може виплачуватися лише у разі затвердження фінансового плану «Нафтогазу».

Крім того, в рамках затвердження фінплану, наглядову раду компанії може встановлювати додаткові показники для виконання, які вважатиме доцільними.

Нагадуємо, у середу, 6 березня, уряд заявив, що 22 березня закінчується контракт з Коболевым, тому з 23 березня Кабмін оголосить про проведення конкурсу на посаду голови правління НАК «Нафтогаз України».