Україна закрила небо для літаків Boeing 737 Max

Державна авіаційна служба України заборонила експлуатацію літаків Boeing 737 Max 8 і 737 Max 9 через авіакатастрофи в Ефіопії.

Згідно з рішенням регулятора, виконання польотів на літаках Boeing 737 Max забороняється з 13 березня з 16:00 UTC (18:00 за Києвом).

«Забороняються польоти на літаках Boeing 737-8 Max або Boeing 737-9 Max, в межах, або над територією України», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, пасажирський літак Boeing 737 Max 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines розбився вранці 10 березня через шість хвилин після вильоту з аеропорту Боле в столиці Ефіопії Аддіс-Абебі. Лайнер виконував рейс в кенійської столиці Найробі.

В результаті всі 149 пасажирів і вісім членів екіпажу загинули.

В авіакомпанії заявили, що пілоти літака повідомили про «труднощі» і просили дозвіл на посадку в аеропорту вильоту.

Лайнер такої ж моделі розбився в жовтні 2018 року в Індонезії. Boeing 737 Max авіакомпанії Lion Air впав у море через 13 хвилин після зльоту. Тоді в результаті авіакатастрофи загинуло 189 осіб.

На тлі авіакатастрофи в Ефіопії про припинення польотів Boeing 737 Max 8 заявили ЄС, Великобританія, Німеччина, Франція, Австрія, Ірландія, Польща, Нідерланди, Туреччина, Китай, Індонезія, Сінгапур, Австралія, Малайзія, Оман.