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Найєм: У Раді відмовилися розглядати всі законопроекти про незаконне збагачення

13.03.2019

Комітет Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронних органів відмовився розглядати законопроекти про відновлення відповідальності за незаконне збагачення.

За його словами, з порядку денного було знято і президентський законопроект, і всі альтернативні.

«Рішення було ініційовано Ігорем Мосийчуком і прийнято шістьма з одинадцяти членів комітету. В тому числі, голосами трьох представників Блоку Петра Порошенка. Ще раз. Президент публічно звернувся до парламенту з вимогою терміново розглянути законопроект, який відновлює відповідальність за злодійство, а його депутати сказали «Ні!» і зняли всі законопроекти з порядку денного», – зазначив Найєм.

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