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У Словаччині поліція затримала п’ятьох українців

13.03.2019

Словацька поліція провела черговий рейд по виявленню нелегальних працівників в районі Собранце, в результаті якого виявила п’ятьох нелегально працюючих українців.

Попередньо, була отримана оперативна інформація про нелегальне перебування на території Словацької Республіки громадян третіх країн.

На одне з підприємств вирушили співробітники поліції у справах іноземців та працівники інспекції праці з міста Кошице.

В ході заходу було виявлено та затримано п’ятеро громадян України, які порушили закон про перебування иностанцев, у тому числі неодноразово.

Затриманих привезли в департамент поліції, де повідомили, що їм заборонено в’їзд на територію Словаччини строком на два роки.

Українці повинні виконати це рішення протягом семи днів.

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