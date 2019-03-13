Держдеп США звинуватив російські власті в придушенні свободи слова та інтернету

Держдепартамент США опублікував сьогодні щорічну доповідь про ситуацію з правами людини у світі заявив про обмеження свободи слова, інтернету і роботи ЗМІ в Росії.

Згідно з доповіддю, в Росії спостерігається «серйозне придушенні свободи слова та ЗМІ», також у доповіді згадується закон про антиэкстремизме та інші «для переслідування тих, хто мирно висловлює свою незгоду». Автори доповіді заявили також про «жорстокості у відношенні журналістів, блокування та фільтрації інтернет-контенту і заборону анонімних публікацій».

Крім того, згідно з документом, російські влади обмежують релігійні свободи, а також не вживають належних заходів для переслідування і покарання правопорушень з боку чиновників.

Держдеп звинуватив Москву і в порушенні прав людини в Криму. У доповіді повідомляється про випадки тортур, викраданнях і незаконних арештах. Автори документа також вказують на тиск і дискримінацію щодо кримських татар, порушення їх прав, і проблему корупції в Криму.

Раніше, нагадаємо, Палата представників Конгресу США затвердила два законопроекти щодо захисту від дій влади Росії. Найближчим часом документи розгляне Сенат і президент Дональд Трамп, а протягом 90 днів розвідка повинна підготувати доповідь про «можливе відповіді» Росії.