Юрби якихось аналітиків, трамвай економістів, орда радників і нероб ламають голови над тим, як підвищити інвестиційну привабливість Росії і поліпшити її інвестиційний клімат. Програми пишуть, проводять конференції, в Пітері ось уже вкотре відбудеться на цю тему аж цілий міжнародний форум.

А питання вирішується елементарно! Досить одного районного судді та одного вироку — і питання вирішене! Адже наскільки покращився цей самий клімат і як дико зросла привабливість інвестицій в Росію після того, як під варту взяли Майкла Калве! У рази зросло все! Тепер і форум як такий не потрібен — з балалаєчниками, птахами-трійками і осетрами.

Власне, до схожого висновку прийшли, як я розумію, земляки цього бідолахи Калве, і на пітерський Форум їх можна не чекати. Привабливість інвестицій доведена! Державні гарантії твердими, як граніт невських набережних! А правила гри прозорі і постійні, як пітерська погода і небо над Градом Петровим. Або я щось з небом і погодою наплутав?

Рецепт, до речі, універсальний. В нашу економіку, кажуть, непогано вкладалися німці. А не підсадити до Майклу Калве по сусідству якогось Фріца Мюллера? Итальяшку якого-небудь, япошку, французика з Бордоіль. Можна навіть знайти на посадку заможного китайця! Чим більше посадимо всяких різних бусурманів — тим охочіше вони стануть вкладати гроші в російські підприємства і, не побоюся цього слова, стартапи!

І не намагайтеся знайти в цьому логіку.

Ще коли зловили Калве, кремлівські товмачі та коментатори одразу сказали, що арешт найстарішого, найбільшого, авторитетного інвестора, душі не чаявшего в Росії і чверть століття за неї болевшего — це не біда. Заступництво всіх підряд — це, втім, теж виявилося не біда.

А взагалі, дивує не те, що американські бізнесмени хочуть бойкотувати пітерський Форум. Дивує те, що вони приїжджали на нього раніше, що дійсно вважали Росію, всупереч всьому, цікавим ринком, бачили тут перспективи, закривали очі на санкції та політичні спори.

Дивує, що таких, я б сказав, віруючих людей, все-таки було досить багато. А коль скоро логіки в цьому не було і раніше, то не варто шукати її і зараз.

Напевно, незважаючи на арешт Калве і бойкот Форуму американці і всі інші іноземці повинні віддати нам останні гроші — тільки підставляйте кишені. А вже якщо Калве дадуть реальний строк — так взагалі відбою не буде від охочих зняти з себе заради нас останню сорочку.