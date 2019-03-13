У Россі клієнт “Нової пошти” вкрав коробку збору коштів для дитини

У Краснограді на “Новій пошті” клієнт вкрав коробку для збору грошей дитині.

В Краснограді Харківської області у відділенні “Нової пошти” один з клієнтів виніс в рюкзаку коробку для збору коштів на лікування дитини.

Про це в Facebook-спільноті, присвяченому місту, розповіла начальник філії “НП” Інна Ткаченко.

Жінка обурилася кричущим поведінкою відвідувача і опублікувала фотографії з камери спостережень.

“Ось всі пишуть дороги погані, уряд г…о і т. д . А самі люди вибачте які стали? Про озлоблених людей я вже мовчу… списуючи на важкий рівень життя. Але твою матір (вибачте за мій французький) – вкрасти коробку для збору грошей на лікування дитини!!!! Це яким треба бути відморозком? Нижче скріни з камери, людина просто зайшов з рюкзаком, поклав коробочку в рюкзак і вийшов, в той момент коли були клієнти, і всі були зайняті. Дуже шкода, що не видно обличчя”, – написала Ткаченко.

У ГУНП поліції в Харківській області повідомили, що з заявою по крадіжці поки ніхто не звертався.