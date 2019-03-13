У Києві три кавказця, один з яких у вбранні священика, викрали дівчину

У середу, 13 березня, в Києві біля магазину «Спортмастер» на Печерську викрали дівчину. У столиці поліція ввела план «Перехоплення». Правоохоронці шукають чорний автомобіль BMW, в який потерпілу силою затягли троє незнайомців.

За словами очевидців, в Печерському районі Києва двоє невідомих кавказької національності силою затягнули дівчину в автомобіль чорного кольору і відвезли у бік вулиці Бойчука. Також відомо, що один з них був одягнений в костюм священика. Про це Інформатор дізнався із власних джерел.

В 18:30 за Києвом введений план «Перехоплення». Розшукують автомобіль BMW чорного кольору з номерним знаком ММ 110 ПН. В салоні авто знаходяться як мінімум троє чоловіків і дівчина. Її прикмети – невисока, була одягнена в синю куртку і чорні штани.