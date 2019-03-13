У Києві зруйнували чергову фінансову «піраміду». Шахраї у розшуку

У Києві припинено діяльність злочинної групи, учасники якої організували масштабну фінансову аферу для власного збагачення.

Учасники групи на чолі з 43-річним чоловіком організували шахрайську схему заволодіння грошовими коштами громадян. Вони повідомляли їм неправдиву інформацію про гарантовану можливість отримання надприбутку на міжнародному фінансовому ринку через створену організацію – фінансову піраміду Forex Trend.

Для реалізації схеми зловмисники створили інтернет-сайт, на якому потенційним інвесторам пропонувалося інвестувати грошові кошти. Після реєстрації та авторизації на веб-сайті інвесторам надавався особистий електронний кабінет, через який пропонувалося здійснити грошовий внесок. Шахраї націлювали клієнтів на максимальний розмір внеску, мотивуючи тим, що чим більше сума внесених коштів, тим більше ймовірність успішного проведення торгів.

У подальшому зловмисники за рахунок грошей вкладників проводили фінансові операції на міжнародному фінансовому ринку. А створений ними інтернет-сайт не дозволяв інвесторам на свій розсуд розпоряджатися внесеними грошовими коштами.

Для досягнення своєї мети зловмисники підшукували осіб для створення суб’єктів господарської діяльності, через банківські рахунки яких виводили кошти «інвесторів», завдавши їм шкоди на суму понад 70 млн грн.

В даний час у кримінальному провадженні потерпілими визнані 16 громадян.

Трьох організаторів оборудки встановили. Зараз їм повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (шахрайство) КК. У зв’язку з тим, що зазначені особи переховуються від правоохоронних органів, вони оголошені в розшук, отримано дозвіл на їх затримання. На майно порушників накладено арешт.