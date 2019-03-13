Фігуранти збройно-корупційного скандалу «розвели» казнокрадів Януковича на 20 млн грн

Співробітника Служби безпеки Дмитра Москаленко і підприємця Андрія Рогозу, які фігурують у розслідуванні журналістів про розкрадання в обороні комплексі, судять за шахрайство на майже 20 мільйонів гривень.

Про це йдеться в матеріалах судових решенийю

Справу проти Москаленко, Рогози і третього обвинуваченого, співробітника СБУ Валерія Тирана, жодним чином не стосується махінацій в «Укроборонпромі».

За версією слідства, чоловіки ввели в оману цивільну дружину колишнього чиновника, заволодівши її засобами в цілому на 19 741 600 гривень.

Екс-заступника міністра економічного розвитку і торгівлі Олександра Сухомлина в 2016 році затримали у справі про злочинному угрупованні колишнього президента Віктора Януковича. Його цивільна дружина, бажаючи знайти якісну юридичну допомогу, звернулася до Рогози, з яким давно була знайома.

Рогоза не мав реальної можливості надати допомогу, але вирішив обдурити жінку і отримати від нього гроші. Для цього, за версією слідства, він вступив у змову з Москаленко і Тираном. Кошти троє обвинувачених розподілили між собою.

Пізніше спільники дізналися, що екс-чиновнику Сухомлина пропонують укласти угоду про визнання винуватості, для чого він повинен дати викривальні свідчення проти інших учасників угрупування Януковича. Однак Рогоза і два СБУшника просили його таких свідчень не давати.

За версією слідства, перед тим чоловіка зв’язалися з іншими неназваними представниками оточення Януковича і пообіцяли посприяти тому, щоб Сухомлин їх не видав.

Зрештою, колишній заступник міністра зрозумів, що знайомі дружини не допомагають йому, тому уклав угоду зі слідством, надавши потрібні викривальні свідчення.

У травні 2018 року Печерський райсуд Києва призначив справу проти Рогози, Москаленко і Тирана до розгляду.

Раніше СБУ заявила, що їх співробітника Дмитра Москаленко, який є фігурантом розслідування журналістів видання «Bihus.info» затримали в 2016 році за підозрою в шахрайстві і вже судять.

25 лютого видання «Bihus.info» оприлюднило расследованиео те, як люди з оточення президента Петра Порошенка курирують розкрадання в оборонній сфері. Нібито син першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського Ігор організував постачання з РФ контрабандних деталей для військової техніки втридорога. Президент звільнив Гладковського-старшого Ради нацбезпеки і оборони України, хоча ні він, ні його син провину не визнають.

11 березня журналісти оприлюднили чергову серію розслідування, в якій говориться, що в Генпрокуратурі, Військовій прокуратурі, Службі безпеки України, Державної фіскальної службі та Національному антикорупційному бюро неодноразово відкривали кримінальні провадження – але вони гальмувалися.

Серед представлених доказів є також і спілкування Рогози в січні 2017 року з співробітником СБУ Дмитром Москаленко про суми хабарів і кримінальних справах.

Журналісти розслідували діяльність фірми «Оптимумспецдеталь», через яку Ігор Гладковський разом з Віталієм Жуковим і Андрієм Кугою заробляли на контрабандних деталях, а правоохоронцям давали хабара в 10-20 тисяч доларів, щоб захистити себе.