Як Олег Свинарчук-Гладковський переписував всі офшори на свого сина

«Таким чином, з’ясувалося, що Гладковський-молодший не тільки допомагав татові прокручувати схеми в «Укроборонпромі», але і сам був власником низки офшорних компаній президента України Петра Порошенка.
Окремо на Ukrainian Papers виклали у відкритий доступ спеціальна інструкція, де Олегу Гладковскому-старшому покроково пояснювалося, як саме все потрібно переписати на Ігоря Гладковського-молодшого», — зазначає«Відкрита Україна».
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