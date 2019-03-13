Як Олег Свинарчук-Гладковський переписував всі офшори на свого сина

«Таким чином, з’ясувалося, що Гладковський-молодший не тільки допомагав татові прокручувати схеми в «Укроборонпромі», але і сам був власником низки офшорних компаній президента України Петра Порошенка.

Окремо на Ukrainian Papers виклали у відкритий доступ спеціальна інструкція, де Олегу Гладковскому-старшому покроково пояснювалося, як саме все потрібно переписати на Ігоря Гладковського-молодшого», — зазначає«Відкрита Україна».