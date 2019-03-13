У Києві затримали псевдотаксистів, грабували людей

У Києві правоохоронці викрили групу зловмисників, які скоювали розбійні напади, маскуючись під таксистів. Про це в середу, 13 березня, повідомляє прес-служба столичної прокуратури.

«Київською місцевою прокуратурою №7 повідомлено про підозру 28-річному уродженцю Полтавської області, який брав участь у скоєнні розбійних нападів разом з двома іншими злочинцями», — йдеться в повідомленні.

За даними слідства, в ніч на 8 березня по гарячих слідах правоохоронці затримали двох учасників злочинної групи, які під виглядом таксистів посадили потерпілого в свій автомобіль і напоїли сильнодіючим лікарським засобом Азалептол, а потім відібрали гроші, ювелірні вироби та мобільний телефон.

В ході досудового розслідування було встановлено третього учасника злочинної групи.

«Всього на рахунку зловмисників мінімум чотири аналогічних нападу», — уточнили в поліції.

Зараз відносно третього фігуранта прокуратурою направлено до суду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

«Двоє його спільників за рішенням суду вже знаходяться під вартою без права внесення застави. Досудове розслідування триває», — додали в прокуратурі.

Раніше в Рівненській області таксист, якого раніше поліцейські чотири рази затримували в нетверезому стані, причому тричі за минулу добу, у вівторок скоїв ДТП і намагався втекти.

Напередодні в Кривому Розі розстріляли автомобіль таксі. В результаті поранення отримали водій та двоє його пасажирів, їх госпіталізували в лікарню.