ТРЦ Ocean Plaza відповідатиме за каліцтва людей, — адвокат

Проти службових осіб ТРЦ Ocean Plaza відкрито кримінальне провадження щодо вчинення ними злочину, передбаченого ч. 1 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість) у зв’язку з незабезпеченням безпечних умов для відвідувачів та їх систематичним травмуванням на території торгового центру.

Також ТРЦ буде перевірено чисельними контролюючими органами. Про це заявив старший юрист АТ AVER LEX Сергій Невмержицький, який представляє інтереси однієї з потерпілих – Ольги Губко, — передає Резонанс.

«Наприкінці січня цього року молода дівчина Ольга Губко на головному вході ТРЦ Ocean Plaza отримала тяжкі ушкодження у зв’язку з неналежним утриманням прилеглої території даного ТРЦ. У результаті отріманої травми Ольга перенесла тяжку операцію на нозі, їй було встановлено металеву пластину та обмежено у пересуванні» — розповів юрист.

За словами Сергія Невмержицького, розслідування даного злочину здійснюється у рамках кримінального провадження № 12019100010000666 Голосіївським управлінням Нацполіції.

«З’єднання ясувалося, що випадки падінь та травмувань на цьому місці не поодинокі. Нещодавно, наприклад, на тому ж самому місці, де скалічилася Ольга Губко, впала маленька дитина, що було зафіксовано на відеокамеру. Однак адміністрація ТРЦ ставити економію коштів на техніку безпеки вище за людське здоров’я та життя і не вживає достатніх заходів для попередження таких випадків та забезпечення належних умов. Також понад місяць ігнорується й наша вимога щодо усунення зазначених порушень», — сказав юрист.

Крім ініційованого кримінального провадження, представники постраждалої звернулися до низки контролюючих органів для здійснення перевірки ТРЦ Ocean Plaza на предмет дотримання санітарних норм, будівельно-архітектурних вимог, норм безпеки, у тому числі пожежної, а також інших норм законодавства щодо безпечних умов для відвідувачів та працівників ТРЦ.

«Не будемо чекати, поки ТРЦ Ocean Plaza нарешті самостійно зверне увагу на безпеку відвідувачів, оскільки ігнорування наших вимог показало, що це марна трата часу. Отже ми звернулися до КМДА, низькі Департаментів — містобудування та архітектури; з питань державного архітектурно-будівельного контролю; міського благоустрою тощо; до Державної архітектурно-будівельної інспекції України, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Держслужби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Держслужби з питань праці з проханнями провести перевірки цього торгового центру. Оскільки саме безпека для відвідувачів має бути на першому місці, а не економія за рахунок цього витрат підприємства. Але, як показує практика, норми безпеки службовими особами відкрито ігноруються» — заявив Сергій Невмержицький.