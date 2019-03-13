У США Манафорту висунули нові звинувачення

Манафорта звинувачують у шахрайстві з іпотекою.

Офіс окружного прокурора Манхеттена висунув нові звинувачення екс-голові штабу Дональда Трампа Полу Манафорту, після того, як сьогодні його засудили у Вашингтоні до 73 місяців в’язниці.

Манафорта звинувачують у шахрайстві з іпотекою, фальсифікації ділових записів і змову. Звинувачення в цілому складається з 16 пунктів.

Найбільш серйозне звинувачення – махінації з житловою іпотекою, загрожує тюремним ув’язненням щонайменше від одного до трьох років у в’язниці і максимум від 8 до 25 років.

Американські ЗМІ відзначають, що якщо Манафорт буде засуджений за злочини на Манхеттені, президентське помилування застосувати буде неможливо.

Нагадаємо, Манафорт був засуджений 8 березня у Вірджинії до 47 місяців тюремного ув’язнення за шахрайство з банками і податками, а 13 березня його засудили у Вашингтоні до 73 місяців ув’язнення за злочини, пов’язані з його роботою в якості політичного консультанта в Україні.